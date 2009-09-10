10 способов сохранить зрение

Работа в офисе опасна для здоровья - это факт. Однако способность позаботиться о себе, любимом, отличает разумного и дальновидного человека. Поговорим о том, как помочь глазам, если вы вынуждены проводить перед монитором 6-12 часов в сутки.

1. Правильное положение. Отрегулируйте высоту стула. Верхняя панель монитора должна располагаться на уровне глаз, чтобы вы смотрели на экран как бы сверху вниз.

2. Освещение. Тут все давно известно: рассеянный свет плюс, если необходимо, направленный боковой источник.

При этом следует избегать бликов на мониторе. Многие любят посидеть за компьютером в темноте - не стоит этого делать, поскольку переводя взгляд с яркого экрана в кромешную тьму за ним, мы заставляем наши глаза перенапрягаться не физиологичным образом. Вообще, яркость монитора не должна превышать яркость фона.

3. Монитор. У ЭЛТ и ЛСД-мониторов есть свои преимущества и недостатки. К сожалению, рядовые сотрудники офисов, как правило, снабжаются самыми дешевыми моделями, которые к тому же служат гораздо дольше, чем это предписано правилами эксплуатации.

Первое что необходимо сделать - понизить яркость и контрастность изображения, тем самым нагрузка на глаза резко снижается. Полезно менять эти параметры в зависимости от вида выполняемой работы.

Скажем, при просмотре фотографий - увеличить, при чтении почты - уменьшить, а «косынку» раскладывать вполне можно и при 10%-й контрастности. Если несмотря на все ухищрения с настройкой, в конец дня ваши глаза все равно слезятся, монитор нужно поменять. Нет возможности у компании предоставить вам новый согласно вашим пожеланиям - договоритесь с IT-службой и приобретите правильный монитор самостоятельно. На здоровье экономить преступно.

А повышение производительности труда быстро вернет вам все затраты. В любом случае, не забывайте регулярно протирать монитор от пятен и пыли специальными салфетками.

4. Питание. Глазам необходимы витамины (особенно А, группа В и С) и микроэлементы (особенно калий). Можно принимать специализированные БАДы или комплексные витамины, но лучше наладить рацион таким образом, чтобы у вас на столе было много овощей, фруктов, меда и качественного масла (предпочтительно оливкового и сливочного). Если верите в особые способности моркови и черники улучшать зрение - налегайте на них.

5. Перерывы. В этом смысле повезло курильщикам, которые устраивают себе передышки каждые час-полтора. Нужно последовать их примеру, причем для этого совершенно не обязательно перенимать плохие привычки, тем более, что курение вредит и глазам тоже. Поставьте на свой компьютер программу-напоминалку или заводите таймер на мобильном телефоне, чтобы через определенные промежутки времени вставать со стула (пройдитесь, сделайте несколько упражнений из комплекса «фитнес в офисе»).

6. Отдых для глаз. Во время регулярных разминок старайтесь посмотреть в окно, особенно если там открывается красивый вид. Или украсьте офис картиной или календарем с изображением идиллического пейзажа. Хорошо расслабляет глаза рассматривание стереограмм: чтобы увидеть картинку, необходимо волевым усилием расфокусировать зрение. И не забывайте почаще моргать.

7. Упражнения. Существует множество «глазных» комплексов. Их прелесть в том, что они легко выполняются почти без отрыва от производства. Если вы не знаете, что означают слова «пальминг» и «соляризация», то вам необходимо ознакомиться с разработками Бейтса и Корбетта - американских офтальмологов и вдохновителей всемирного движения за жизнь без очков.

8. Очки-тренажеры и специальные очки для работы за компьютером. Эти девайсы уже опробованы многими людьми, и они не поленились оставить на сетевых ресурсах свои восторженные, сдержанные либо негативные отзывы, на основании которых можно принять взвешенное решение о покупке.

9. Если вы носите очки. Близоруким людям желательно иметь вторую пару очков послабее. Вообще, если у вас уже есть офтальмологический диагноз, то все приведенные выше рекомендации для вас важны вдвойне.

10. Каникулы. Во время отпуска устраивайте своим глазам тотальный отдых от компьютеров. Пореже включайте телевизор, читайте бумажные книги и не играйте в «тетрис» на телефоне. И смотрите почаще в глаза своим близким и любимым людям.

rabota.ru