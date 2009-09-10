Одесская область: из-за шалостей с огнем погибли двое детей

Вчера в 13.30 в селе Шкарбинка Любашивского района Одесской области из-за шалостей с огнем в сенохранилище возник пожар, в результате которого погибли двое детей, 2006 и 2007 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пожар ликвидировали местные жители, подразделения Государственной пожарной охраны МЧС не вызывались. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.