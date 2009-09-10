Львовщина: в больницах - 34 человека с отравлениями

Во Львовской области 7-9 сентября в инфекционные отделения Жидачевской районной больницы и Новораздольской городской больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы 17 человек (в том числе трое детей), которые 5-6 сентября на свадьбе употребляли блюда домашнего приготовления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего на праздновании были 100 человек.

Специалисты районных СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.

Кроме того, 9 сентября во Львовской области в инфекционное отделение Новояворивской райбольницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы еще двое подростков, которые 5 сентября на свадьбе в поселке Немиров Яворивского района употребляли блюда домашнего приготовления.

На сегодняшний день госпитализировано 17 человек, в том числе 6 детей.