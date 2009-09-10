Лечат ли на самом деле мухоморы?

Не бойтесь прослыть за, мягко выражаясь, оригинала, набрав летом лукошко мухоморов. При правильном использовании эти красивые ядовитые грибы могут стать хорошим помощником в лечении многих болезней.

Мухомор обладает прекрасным ранозаживляющим эффектом, справляется даже с застарелыми язвами и нарывами, а суставную боль и опухоли обычно снимает в считанные часы.

Одним из простейших по приготовлению средств является мазь. Для приготовления мази используют смесь в соотношении примерно 1:1 порошка из сушеных грибов с вазелином, растительным маслом или животным жиром. Подобная мазь хорошо помогает при мышечной и суставной болях, лучевых поражениях и различных заболеваниях кожи. Её можно использовать и для компрессов. Только не стоит забывать после применения мази тщательно мыть руки с мылом. Впрочем, это относится и к использованию других наружных препаратов из мухомора.

Мазеподобный препарат можно приготовить и из свежих мухоморов, которые растирают и смешивают в равных количествах со сметаной. Этот препарат хорошо использовать при ревматизме, радикулите, артритах и артрозах. С вечера нанести мазь на больное место, накрыть пленкой и хорошо укутать. Утром повязку снять, а место нанесения мази промыть теплой водой с мылом. Препарат можно хранить 7-10 дней в холодильнике (прохладном месте) в керамической или стеклянной посуде. Подчеркну, при изготовлении препаратов из мухоморов металлические предметы (посуду, ножи, толкушки и т. п.) желательно не использовать.

Существует значительное количество препаратов из мухоморов, для изготовления которых необходимо определенное время. Простейший - паста (кашица) из свежих грибов. Для её изготовления несколько мухоморов разломать или разрезать на мелкие кусочки, сложить в керамическую или стеклянную посуду, придавить гнетом (камнем, полиэтиленовым пакетом с водой) и поставить в темное место на двое суток. После появления обильного сока массу растереть до пастообразного состояния. Использовать - как и сметанную мазь. Хорошо помогает при лечении язв, ран, нарывов, только наносить её надо не прямо на кожу, предварительно закрыв больное место тканью, несколькими слоями марли или тонким слоем ваты.

Для наружного применения из мухоморов можно приготовить настойку или отжать сок. Для приготовления сока используют предыдущий способ, только давшую сок массу не растирают, а отжимают через несколько слоев марли. Свежий сок можно использовать в течение 3-5 дней для компрессов и повязок. Если сок развести в равном соотношении с водкой, получится простейшая настойка. Используется для лечебных повязок, компрессов и растираний.

Для другого варианта приготовления настойки грибы измельчают и 2-3 дня выдерживают в холодном месте. Затем плотно укладывают в банку и заливают водкой, чтобы она выступала над грибной массой на 0,5-1 см. Банку плотно закрывают крышкой и выдерживают в темном месте не менее двух недель. Для лечебных целей можно использовать как настойку, так и кашицу. Настойка из мухомора может храниться в темном месте 2-3 года, практически не теряя свои целебные свойства.

При применении препаратов из мухоморов желательно придерживаться простых правил. Не следует забывать, что мухомор содержит сильные яды, которые только в небольших дозах при приеме внутрь и при ограниченном наружном применении обладают лечебными свойствами. Препараты из мухомора, за редкими исключениями, не применяются при лечении детей. В течение суток повязка с препаратами из мухоморов может находиться на больном месте от 4 до 10 часов. При радикулитах, артрозах, артритах и т. п. препараты из мухоморов снимают боль, уменьшают воспаление и отеки, но изменения в хрящевой ткани и межпозвонковые грыжи не лечат.

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