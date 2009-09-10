Нездоровые зубы - причина развития рака

Правильный уход за полостью рта может снизить риск развития раковых опухолей на голове и шее. Такой вывод сделали исследователи из онкологического института Розуэлл-Парка (США), сообщает HealthDay News.

Ученые утверждают, что у людей с хроническим периодонтитом увеличена вероятность возникновения эпидермоидного рака, в особенности во рту и горле. При этом совершенно не важно, курит ли человек, жует ли табак или ведет здоровый образ жизни.

Ученые считают, что значительно снизить риск развития рака можно, если предотвращать периодонтит. Если у пациента уже диагностировано это заболевание, ему следует незамедлительно пройти лечение и соблюдать гигиену ротовой полости.

Периодонтит - это воспаление периодонта, характеризующееся нарушением целостности связок, удерживающих зуб в альвеоле.

compulenta.ru