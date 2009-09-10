На Херсонщине из-за бешенства введен карантин

В Геническом районе Херсонской области из-за бешенства введены карантинные ограничения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 9 сентября в с. Придорожное Генического района отделом МЧС был зафиксирован случай бешенства.

5 сентября дикая лиса забежала на один из сельских дворов и искусала домашнюю собаку. Агрессивное животное и пострадавшего пса пришлось усыпить, потому что проведенная экспертиза патматериала подтвердила наличие опасного вируса. Учитывая это, на территории населенного пункта введены карантинные ограничения.