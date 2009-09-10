Сегодня - Всемирный день предотвращения самоубийств

Сегодня отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, который ежегодно проводится по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств /IASP/ при поддержке Всемирной организации здравоохранения. В частности, в этот день специалисты призывают СМИ более взвешенно подходить к освещению самоубийств.

Так кризисный психолог Михаил Хасьминский считает, что рост числа суицидов – это прямое следствие сообщений в СМИ информации о самоубийствах. «В психологии давно известно, что каждая публикация на тему суицида приводит к нескольким десяткам самоубийств среди тех, кто прочитал статью, причем не только к явным самоубийствам, но и к скрытым, закамуфлированным в ДТП и даже в авиакатастрофы суицидам. Это подтверждали научные исследования западных психологов», - рассказал Хасьминский. Он отметил, что «в СССР статистика по суицидам была закрытой. Никаких сообщений в СМИ по этому поводу не было, поэтому во многом суициды сдерживались. Понятно, что суициды происходили, но их количество было на порядки меньше».

Предлагаем не грустные цифры, а позитивные притчи.

Жизнь состоит из маленьких удовольствий

Учитель сказал: "Мы должны заботиться о своем теле. Это храм Святого Духа и он заслуживает наше уважение и любовь. Мы должны наилучшим образом использовать наше время. Мы должны бороться за наши мечты и быть упорными до конца. Но мы не должны забывать, что жизнь состоит из маленьких удовольствий. Они были помещены сюда, чтобы содействовать нам, помогать нам в своем поиске и предоставлять моменты отдыха от нашей ежедневной борьбы. Это не грех - быть счастливым. В этом нет ничего неправильного - время от времени - ломать определенные правила относительно диеты, сна и счастья. Не критикуй сам себя, если - изредка - ты потратишь свое время на пустяки. Эти небольшие удовольствия, которые стимулируют нас". /Пауло Коэльо. Мактуб/

Все всегда оказывается хорошо

Если что-то вас не удовлетворяет, - даже хорошее дело, которое вы хотели бы сделать, но оказались не способны, - остановитесь прямо сейчас. Если вещи не идут хорошо, есть только два объяснения: или проверяется ваша настойчивость, или вам нужно изменить направление. Для того чтобы обнаружить, какое из этих объяснений правильно - тем более, что они противоположны - используйте тишину и молитву. Постепенно вещи станут удивительно чистыми, пока у вас не будет достаточно силы, чтобы выбрать. Как только вы примете решение, полностью забудьте про другую возможность. И идите вперед, поскольку Бог является Богом храбрых. Домингос Сабино сказал: "Все всегда оказывается хорошо. Если события не идут хорошо, это потому, что вы еще не дошли до конца"./Пауло Коэльо. Мактуб/

Замечайте только хорошее!

Один старый и очень мудрый китайский человек сказал своему другу:

- Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи коричневого цвета. - В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос:

- Закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи... синего цвета! - Друг растерялся и возмутился: «Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по твоей указке только вещи коричневого цвета!»

На что мудрый человек ответил ему: «Открой глаза, осмотрись — ведь в комнате очень много вещей синего цвета.» И это было чистой правдой. Тогда мудрый китаец продолжил: «Этим примером, я хотел тебе показать правду жизни: если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни — только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни.

Запомни: если ты ищешь, плохое, то ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь ничего хорошего.

Поэтому если всю жизнь ты будешь ждать и морально готовиться к худшему — то оно обязательно произойдет с тобой, ты никогда не будешь разочарован в своих страхах и опасениях, но всего будешь находить им новые и новые подтверждения. Но если ты будешь надеяться и готовиться к лучшему, то ты не будешь притягивать плохое в свою жизнь, а просто рискуешь всего лишь иногда быть разочарованным — жизнь невозможна без разочарований.

Ожидая худшее, ты упускаешь из жизни все то хорошее, что в ней на самом деле есть. Если ожидаешь плохого, то ты его и получаешь. И наоборот. Можно приобрести такую силу духа, благодаря которой любая стрессовая, критическая ситуация в жизни будет иметь и положительные стороны»

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