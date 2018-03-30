Как настроить организм на осеннее время

Сокрушить послеотпускную депрессию помогут правильные еда, будильники и массаж. И не забываем строить грандиозные планы!

Тонкая настройка

После отпуска мы часто жалуемся на недосып, быструю утомляемость, нехватку сил, как будто не провели только что пару недель, восстанавливая эти самые силы. Дело поправимое. Включите в ежедневный ритуал…

• одну-две полоски горького шоколада. Шоколад бодрит, кроме того, в нем содержится масса микроэлементов, витамин Е, повышающий настроение и физическую активность, и даже полифенолы, защищающие от инфаркта.

• контрастный душ. Главная проблема, следствие поздних вставаний и купаний при луне, – сбой привычного режима. Организм реагирует на это замедлением реакции и обмена веществ. Контрастный душ возвращает обменным процессам нужную скорость. Утром он поможет проснуться, вечером – уснуть, а заодно прогонит жировую прослойку после отпускного чревоугодия.

• пешую прогулку не меньше 2 км в день. Хотите заставить организм вырабатывать энергию – заставьте сначала ее тратить. Приучитесь проходить 1-2 остановки пешком после работы либо гуляйте в парке.

• массаж стоп. На ступнях сотни рефлекторных точек, связанных с внутренними органами. Возьмите за правило по утрам 10-15 минут разминать стопы. Это благотворно отразится на настроении, работоспособности, а заодно и походке.

• море с собой. Почему нам так хорошо на курорте? В том числе потому, что морская вода насыщает кожу жизненно важными минералами и восполняет дефицит йода, актуальный практически для всех жителей средней полосы. С последним проще всего: употребляйте только йодированную соль – это поможет щитовидной железе, ответственной за физическую и умственную активность, оставаться в тонусе. Ну а другие плюсы моря обеспечат SPA-процедуры.

Игры со временем

Тело готово к активной деятельности, но вы с ужасом осознаете, что ничего не успеваете. Навыки тайм-менеджмента сослужат вам хорошую службу – и не только в постотпускной период.

• Планируйте загодя. План на вторник составляйте вечером в понедельник, на октябрь – в конце сентября, на следующую неделю – в пятницу... Специалисты по тайм-менеджменту считают, что 10 минут заблаговременного планирования экономят 2 часа реального времени.

• Заполняйте вынужденные промежутки. Не рассчитывайте, что все ваши планы воплотятся с точностью до минуты. Пробки и опоздания были, есть и будут. У вас всегда должно быть про запас важное, но несрочное занятие, будь то сеанс дыхательной гимнастики, аудиокурс иностранного языка в МП3-плеере или недочитанная биржевая сводка. Приступайте к ним, как только появится свободная минута.

• Согласовывайте планы. Чтобы дела шли как по маслу, учитывайте планы других людей. Синхронизация позволит избежать пауз и срывов.

Жми на точки

Дурное настроение после отпуска? Игорь Роганин, врач-иглорефлексотерапевт, предлагает массировать специальные биоактивные точки:

Против депрессии

Нэй Гуань ("Внутренние ворота") – на средней линии предплечья между сухожилиями на три пальца выше лучезапястного сустава.

Против агреcсии

Инь Тан ("Зал печати") – точка между бровями.

Хэ Гу ("Точка ста болезней") – между большим и указательным пальцами.

Против апатии

Ци Хай ("Море энергии") – на два пальца ниже пупка по средней линии живота.

• Соблюдайте принцип "60/40". То есть заранее расписывайте занятость только на 60% времени. Жизнь непредсказуема, обстоятельства постоянно меняются, и если вы будете планировать каждую секунду, малейший сбой приведет к катастрофе. 40% временного запаса для маневра позволят все успевать и не перенапрягаться.

• Ставьте четкие сроки. Еще в "Законах Паркинсона" выведена неоспоримая формула: работа занимает все то время, которое на нее отведено. Если дело можно сделать за 12 минут, не отводите ему в своем ежедневнике час!

• Формулируйте. Выражайтесь максимально четко, даже если речь идет о самых мелких задачах.

• Создавайте разнообразие. Монотонность изматывает. Кроме того, гораздо эффективнее реализовывать несколько планов одновременно. Чередуйте разные виды деятельности – так вы дадите отдых мозгу и продвинетесь сразу в нескольких направлениях.

• Не забывайте отдыхать. Доказано, что оптимальный промежуток для непрерывной работы – один час, а после двух часов непрерывной деятельности работоспособность и эффективность резко снижаются. Выход – 10-минутный перерыв. Но не дольше! Если пауза затянулась, сбиваешься с рабочего ритма…

Правило первого дня

Эти простые мелочи помогут создать впечатление, что вы не вернулись назад, в унылые будни, а перешли в новую интересную реальность. Их можно использовать каждый раз, когда почувствуете, что вас заедает рутина.

• Проснитесь без будильника. Уже один этот треск вызывает мысль: "Ну вот, опять началось!" Запрограммируйте телевизор или музыкальный центр, включите будильник в телефоне – звук, который разбудит вас в первый рабочий день, должен быть приятным и непривычным.

• Оденьтесь в новое. Это всегда поднимает настроение и самооценку. Кроме того, есть и глубокая психологическая подоплека: вы как бы оставляете в прошлом неприятности и заботы и превращаетесь в кого-то более успешного и жизнерадостного.

• Поезжайте на работу на такси. Претит мысль о давке в общественном транспорте и нервотрепке за рулем? Ну и поберегите нервы и силы прямо с утра. Они вам понадобятся для других важных дел.

• Проведите обеденный перерыв с самым приятным из коллег, с которым вы ни разу не встречались во время отпуска.

• Вечером не торопитесь домой. Пройдитесь, зайдите в магазины, соблазните семью ужином в городе – домашние заботы пусть подождут.

"Здоровье"