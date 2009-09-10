Анальгетики вызывают зависимость

Безрецептурные анальгетики, которые принимаю миллионы людей по всему миру, способны вызвать зависимость всего за три дня, утверждают ученые. Речь идет о препаратах, содержащих опиат кодеин, таких как Нурофен и Солпадеин. Пока что они отпускаются без рецепта и традиционно используются для утоления головных болей, болей при менструациях и болях в спине.

Власти Британии официально заявили о тысячах зависимых от кодеиносодержащих препаратав для облегчения боли британцах. Большинство из них «подсели» на кодеин, содержащийся в таких препаратах, как Нурофен и Солпадеин, случайно, причем женщины чаще становятся жертвами зависимости, чем мужчины. Беспокойство о «скрытой наркомании» вынудило правительство принять ряд мер по урегулированию проблемы. Со следующего года все упаковки таких препаратов будут содержать надпись: «Вызывает наркотическую зависимость. Принимать не более трех дней подряд». Без рецепта можно будет купить не более 32 таблеток за раз, против нынешних 100.

Все эти шаги последовали за отчетом парламентской группы по неверному употреблению лекарственных средств, который осветил опасности, связанные с применением лекарств. Власти считают, что в стране около 32 тысяч человек «сидят» на обезболивающих. Все эти препараты содержат кодеин - опиат, связанный с героином и морфином. Есть примеры таких медикаментозных зависимостей, когда люди принимают по 70 таблеток в сутки, ставя под угрозу свое здоровье и жизнь.

Симптомами отмены кодеина являются потливость, раздражительность, тошнота. Впрочем, этот вид наркомании часто не замечается никем, поскольку прием обезболивающих на регулярной основе является социально приемлемым действием. Врачи зачастую не знают о проблеме зависимости, а пациенты слишком стесняются искать помощь или бороться за столь необходимую им поддержку. «Люди должны получить доступ к ясной и прозрачной информации о кодеиносодержащих препаратах. Они должны знать, как и когда применять такие лекарства, и как минимизировать риск для здоровья. Если у вас возникли подозрения, что вы зависимы от обезболивающих - свяжитесь со своим врачом.

menslife.info