Огурец поможет сбросить лишний вес

Огурец стал для нас уже обыденным продуктом питания и мало кто догадывается о высокой пользе этого овоща. Огурцы используются в качестве дополнения к любому блюду, хороши для салатов, окрошки. Почти на 95 % огурец состоит из воды, и поэтому прекрасно утоляет жажду. Однако огурец - это не только вода...

Начнем с того, что вода в огурце является структурированной. Другими словами, она очень активная - «живая». Эффект от структурированной воды на организм колоссальный. Он гораздо более важен, чем наличие различных полезных химических соединений. Структурированная вода является водой информационной, поэтому способствует оптимизации всех систем и структур организма. К тому же огуречный сок богат минеральными веществами, на что особо указывал в свое время знаменитый натуропат Поль Брегг.

Огурец это один из немногих овощей, который используется недозрелым. Отсюда и название его - по-гречески "агурос" означает неспелый. Родиной его считается Индия, где он культивировался за несколько тысячелетий до нашей эры. Его возделывали в Древнем Египте, Греции. Фрески с изображением огуречной плети украшали стены храмов. Дикий огурец у себя на родине - тропическая лиана, растущая в лесах.

В огурце содержатся различные полезные вещества. Такие, например, как крахмал, клетчатка, эфирные масла, витамины B, A, C, PP, E, H, и многие минералы и микроэлементы. Благодаря йоду, который присутствует в огурцах в легкоусвояемой форме, они рекомендуются для профилактики болезней щитовидной железы.

К тому же, только в огурцах обнаружена тартроновая кислота, которая сдерживает преобразование углеводов в жиры. Регулярно употребляя огурцы можно контролировать процесс образования избыточного веса. Для этого советуют раз в неделю делать разгрузочные дни, съедая в течение дня 1.5-2 кг огурцов.

Рецепты из народной медицины

Огурец обладает послабляющим действием и способствуют лучшему усвоению пищи. Таким образом, целесообразно его применение при спастических процессах в кишечнике. Это прекрасное средство для предупреждения и устранения ацидоза, тем самым нормализуя кислотно-щелочное равновесие в организме.

Огуречный сок также обладает мочегонным свойством, очищает организм, способствует выведению песка из почек. Ежедневное его употребление способствует растворению камней в желчном пузыре и в желчевыводящих протоках.

В народной медицине считается, что сок огурца улучшает память, облегчает зубную боль, помогает при воспалении десен. Замечено - если съедать в день до 0.5 кг только что сорванных огурцов, улучшается рост волос и состояние ногтей (благодаря наличию в огурцах растворимого кремния и серы).

Огурцы в ранее время в больших количествах выращивались в монастырских огородах и парниках, так как известно, что семена огурцов и молодые плоды снимает повышенную половую возбудимость.

Помимо всего прочего огурец является прекрасных косметическим средством, которое можно использовать при воспаленной коже, угрях, веснушках и для отбеливания.

epochtimes.ru