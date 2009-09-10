Отходы липосакции станут сырьем для стволовых клеток
Перепрограммирование
Ученые из США нашли способ преобразовать клетки жировой ткани в стволовые клетки, сообщает Mercury News.
Исследователи использовали метод, разработанный в 2007 году специалистами японского Университета Киото, которым удалось преобразовать клетки кожи в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.
Сотрудники Стэнфордского университета в качестве исходного материала вместо кожи использовали для получения стволовых клеток жировую ткань. Клетки этой ткани более универсальные и легко приспосабливаемые, что облегчает и ускоряет их перепрограммирование.
Кроме того, жировая ткань является одной из самых доступных для получения. Процедура липосакции (удаление жировой ткани) занимает около 30 минут и выполняется под местной анестезией. Население США традиционно страдает от проблем, вызванных лишним весом. Липосакция в этой стране является наиболее часто выполняемой пластическими хирургами процедурой. За 2006 год американские хирурги провели более 400 тысяч таких операций.
Использованный американскими учеными метод пока не подходит для клинического применения.