Минздрав проводит профилактику гриппа А/H1N1 у детей

Министерство здравоохранения Украины проводит системные профилактические меры для предотвращения распространения свиного гриппа среди детей, вернувшихся с отдыха из стран, в которых зафиксированы наиболее крупные вспышки вируса гриппа А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я давал такое поручение и в понедельник на аппаратном совещании я буду заслушивать отчет главного санитарного врача и заместителя министра по вопросам охраны материнства и детства», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

При этом министр подчеркнул, что никаких обязательных карантинных мер в отношении детей, вернувшихся из-за границы, не проводилось. «Их (детей) не нужно проверять. Есть симптомы - нужно сразу обратиться. Поголовно обследовать нет смысла», - добавил он.

В то же время министр сообщил, что в настоящее время планируется провести комплексное медицинское обследование детей, которые пошли в школу. «К сожалению, в Киеве это превратили в компанейщину, дети – в очередях», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, на основании комплексного медицинского осмотра школьников будут подготовлены рекомендации учителям по работе с детьми. «В конце года также нормально к этому подойти и предложить вариант их летнего оздоровления», - считает он.

В то же время министр уверен, что в школах необходимо вводить систематические медицинские осмотры детей, но не ограничивать сроки его проведения, как это сделали киевские власти. «В следующем году мы также ставим вопрос о диспансеризации школьников», - сообщил В.КНЯЗЕВИЧ.