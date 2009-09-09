Львовщина: 15 человек отравились на свадьбе

В инфекционное отделение Новояворовской больницы во Львовской области с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит" госпитализированы еще 5 человек, на прошлых выходных отравившихся на свадьбе в селе Городищенское Жидачевского района.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской областной государственной администрации.

Таким образом, по состоянию на 9 сентября в больнице с отравлением находятся 15 человек, в частности трое детей (1999, 2003 и 2004 года рождения). 7 пациентов - в состоянии средней степени тяжести (в том числе 1 ребенок), 8 – в состоянии легкой степени тяжести (2 детей).

В целом на свадьбе присутствовало 100 человек.

Специалисты Жидачевской районной санэпидстанции проводят противоэпидемические мероприятия в очагах по месту жительства госпитализированных и контактных лиц, на месте возникновения вспышки.