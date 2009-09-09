Отравление в Джанкое: Кабмин выделил 1,5 млн грн

Кабинет министров Украины выделил более 1,5 млн. грн. на преодоление последствий отравления детей в Джанкое (АРК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Джанкойский район относится к депрессивным районам, поэтому им необходима дополнительная помощь», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр уточнил, что выделенные деньги будут направлены на предоставление помощи, на приобретение дезинфицирующих средств.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 195 детей (2003-2008 гр.) - воспитанников восьми дошкольных учреждений Джанкоя.

6 сентября первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии. Кисломолочный продукт поставлялся в детсады с молокозавода Геническа Херсонской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. Проводится расследование. Надзорное ведомство намерено проверить законность проведения тендеров на закупку продуктов питания для школ и детсадов Крыма.