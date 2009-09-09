Мед сильнее антибиотиков

Существует не так уж и много веществ, которые были бы одновременно и вкусны, и безусловно полезны. Одно из универсальных средств - мед, его целебные свойства продолжают удивлять материалистов и ученых.

Чайное деревце манука цветет красивыми белыми и розовыми цветами. Пчелы с удовольствием собирают с них пыльцу, в итоге получается знаменитый новозеландский мед. Именно данный сорт меда и его антибактериальные свойства изучали доктора из Университета Уэльса в Кардиффе (University of Wales Institute - Cardiff). Ученые открыли, что мед затормаживает размножение такого опасного микроорганизма, как золотистый стафилококк. Причем сладость убивает даже метициллин-резистентные штаммы, которые очень плохо поддаются классическому лечению, вызывая порой тяжелейшие внутрибольничные эпидемии.

Группа исследователей доктора Ровены Дженкинс (Rowena Jenkins) провела опыты по выращиванию двух групп устойчивых к антибиотикам микробов: на одну из них воздействовали медом, к другой добавляли сахарный сироп. В итоге колонии «медовых» стафилококков практически не росли, в то время как вторая группа размножалась с обычной интенсивностью. Выяснилось, что мед связывает один из белков, необходимых для формирования клеточной стенки опасных бактерий, препятствуя их дальнейшему делению. Кроме того, кислота, содержащаяся в меде, разрывает мембраны микроорганизмов.

Метициллин-резистентные штаммы этой бактерии (международная аббревиатура MRSA - Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus) сегодня считаются существенной угрозой здоровью и даже будущему человечества. Стафилококк свободно живет на коже как минимум половины из нас. Устойчивые варианты микроба, например госпитальная инфекция, появились в результате активного, порой неграмотного и необоснованного применения антибиотиков. Однако в настоящее время каждая десятая вспышка данной инфекции происходит уже от внебольничных штаммов. При этом MRSA действует молниеносно, вызывает тяжелейшие гнойные поражения мягких тканей, легких, мозга, порой за сутки может развиться сепсис - инфекционное заражение крови, чреватое смертельным исходом.

Надежного лечения до сих пор нет, и каждый третий пациент погибает. Всего в мире от такой инфекции каждый год умирают до 18 тыс. людей. Доктора Великобритании, Австралии и США в течение многих последних лет ищут научное подтверждение действия природных веществ-антисептиков, к которым относится и мед, в частности, на стафилококка.

newsland.ru