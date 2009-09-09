Рак простаты вызывается вирусом?

Вирус, вызывающий лейкемию и опухоли у животных, найден в опухолях простаты. Как предполагается, он может вызывать и рак предстательной железы, сообщает агентство Reuters.

Американские ученые обнаружили ксенотропный вирус мышиного лейкоза (XMRV) в 27% опухолей простаты у людей. Выводы исследователей могут помочь при диагностике рака предстательной железы и даже предотвратить его. Специалисты Университета Юты и Колумбийского университета в Нью-Йорке проанализировали 233 злокачественные и 101 доброкачественную опухоль. Как правило, вирус обнаруживался в первом случае.

Исследователи пока не знают, каким образом вирус XMRV вызывает рак предстательной железы. По сути, это обычный ретровирус, который переписывает генетический код зараженной клетки. Впрочем, уже этого достаточно для возникновения рака.

Участие вирусов (прежде всего вируса папилломы человека, ВПЧ) в развитии некоторых видов рака было открыто сравнительно недавно. Уже разрабатывается вакцина от ВПЧ.

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