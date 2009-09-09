Безуглеводная диета бьет по мышцам и мозгу

В последнее время набирает популярность диета для снижения веса, которая строго ограничивает углеводы, а жира при этом можно есть сколько угодно. Влияние жирной диеты на здоровье еще недостаточно выяснено. Хотя на животных и человеке уже показано, что длительная диета с высоким содержанием жира не полезна ни для тела, ни для мозга.

Команда исследователей с факультета экспериментальной психологии Оксфордского университета (Department of Experimental Psychology, University of Oxford) выяснила, что грызуны, которые тренировались и питались обычной пищей, каждый день улучшали свои показатели и пробегали большее расстояние на дорожке, то есть становились более выносливыми. Их собратья, питающиеся жирной пищей, отставали от них: они с каждым днем пробегали меньше. С первого по четвертый день тренировок разница между группами составила 35%, а на пятый день крысы, которые уже девять дней сидели на жирной диете, пробежали вдвое меньше, чем контрольные.

Оказалось, что крысы на жирной диете быстрее, чем крысы на обычной диете, начинали ошибаться, повторно посещая рукава лабиринта.

Ученые проанализировали ткани скелетных мышц и сердца крыс. В тканях животных на жирном рационе они нашли повышенное содержание специфического белка UCP3. Этот белок разрывает биохимический путь получения энергии - окислительное фосфорилирование в митохондриях и, когда накапливается, снижает эффективность их работы.

Кроме всего прочего ученые обнаружили, что у крыс на жирной диете, бегающих на беговой дорожке, увеличено сердце. Это признак того, что сердцу приходится работать с большой нагрузкой, чтобы прокачивать по сосудам больше крови и давать мышцам больше кислорода.

infox.ru