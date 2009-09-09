В Украине не ведутся испытания вакцины против гриппа А/H1N1

Министерство здравоохранения Украины опровергает информацию о прохождении в Украине клинических исследований вакцины против гриппа А/H1N1, Sinovac Biotech.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на Департамент регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения Украины.

"Состоянием на 02.09.2009 в департамент не поступали регистрационные материалы для медицинского иммунобиологического препарата вакцины против гриппа А, с целью его государственной регистрации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, ссылаясь на Положение о контроле за соответствием иммунобиологических препаратов, применяемых в медицинской практике, требованиям государственных и международных стандартов, что на территории Украины могут применяться в медицинской практике и диагностике только иммунобиопрепараты, отвечающие требованиям государственных и международных стандартов, зарегистрированные в Украине, которые включены в государственный реестр и прошли контроль качества в порядке, определенном Минздравом.

В то же время, как отметили в министерстве, исследование безопасности и эффективности препарата проводится путем его доклинического изучения и клинико-эпидемиологических испытаний, которые являются обязательными в Украине для всех вакцин, впервые предлагаемых к использованию. Поэтому материалы о проведении клинических исследований вакцины против гриппа А/H1N1, Sinovac Biotech, также в департамент не поступали.