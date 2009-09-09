Кому чай вреден

Чай может быть полезен для здоровья, но не всем, порой и не в любых количествах. Некоторым категориям людей следует пить меньше чая или же вообще исключить его из собственного рациона.

1. Беременные женщины.

В чае содержится определенное количество кофеина, который, стимулируя плод, негативно оказывает большое влияние на его развитие. Часто приходится слышать, что поскольку в красном чае кофеина меньше, то беременным он не вреден. Но, в действительности, красный и зеленый чай не сильно отличаются по этому показателю.По данным японских исследователей, в пяти чашках крепкого чая, выпитых за день, содержится такое количество кофеина, которое может привести к недостаточности веса у младенца. Помимо такого, кофеин вызывает учащение сердцебиения и усиливает мочеиспускание, что увеличивает нагрузку на сердце и почки и повышает следовательно вероятность развития токсикоза.

2. Страдающие язвой.

Хотя чай способствует пищеварению, но страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а еще повышенной кислотностью в желудке следует исполнять умеренность. В здоровом желудке содержится сплетение фосфорной кислоты, которая снижает секрецию желудочной кислоты в клетках стенок желудка, но содержащийся в чае теофиллин может подавить функцию этого соединения, результатом чего является излишек желудочной кислоты, а повышенная кислотность желудочного сока мешает заживанию язв. В следствии этого язвенникам имеет значение ограничить потребление чая и ни в коем случае не пить крепкого чая. Им лучше пить чай с молоком и сахаром.

3. Страдающие атеросклерозом и гипертонией в тяжелой форме.

Больным с похожим диагнозом тоже следует пить чай с предосторожностью, а в периоды обострения отказаться от употребления красного и крепко заваренного чая. Это связано с тем, что в чае содержатся теофиллин и кофеин, коие возбуждающее действуют на центральную нервную систему. А когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды мозга сужаются, что опасно для страдающих атеросклерозом и может вызвать воспитание тромбов в мозгу.

4. Страдающие бессонницей.

Чашка крепкого чая перед сном приводит центральную нервную систему и головной мозг в состояние возбуждения, пульс учащается, кроветок ускоряется, уснуть становится практически нельзя.

5. Больные с высокой температурой.

Общеизвестно, что прочный горячий чай хорошо утоляет жажду и в следствии этого может быть полезен при повышенной температуре. Но это далеко от действительности. Не так давно британские фармакологи установили, что крепкий чай не столько не приносит пользы страдающим жаром, но наоборот, теофиллин, содержащийся в чае, повышает температуру тела. Теофиллин тоже владеет мочегонным воздействием, и в следствии этого он делает неэффективными или же низкоэффективными всевозможные жаропонижающие лекарственные средства.

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