Помогите собрать средства на обследование для Игоря Халецкого, больного раком!

У 15-летнего Игоря Халецкого из села Краснопилля на Черниговщине – опухоль мозга. 2 года тому назад парень перенес сложную операцию в Киевском институте нейрохирургии. После нее мальчик заново учился ходить и говорить. Потом Игорь прошел несколько курсов химио- и лучевой терапии. И - выздоровел! Но счастье длилось недолго. Болезнь вернулась! Сейчас Игорю необходима консультация в Москве. В таком сложном случае обследований и консультаций в Киеве недостаточно. На поездку и обследование нужно собрать 10 000 грн. Для семьи, которая живет в селе, – сумма почти фантастическая!

Мы ищем тысячу небезразличных людей, которые могут переслать по 10 гривен и подарить парню еще один шанс на выздоровление. Практика показывает, что на лечение совсем маленьких детей значительно легче собрать средства, чем для подростков. Но, поверьте, в 15 лет очень хочется жить! И подростки глубоко переживают свою болезнь, ведь в отличие от малышей, понимают, в какую беду они попали. А для матери хоть бы сколько лет было ее ребенку, он – самая дорогая в мире!

Помогите Игорю! Несколько гривен, отсутствия которых вы даже не заметите в своем бумажнике, дадут парню шанс на выздоровление!

Координаты Игоря и тех, кто заботится его лечениям:

Халецкий Игорь - +38 067 803 02 37 Мама – Халецкая Раиса Алексеевна – +38 098 967 76 13