Как из мальчика воспитать настоящего мужчину?

Какой бы современной, деловой и независимой ни была женщина, однажды каждая задумывается о семье и детях. Мечтая подарить мужу наследника, любая женщина хочет, чтобы ее сын вырос сильным и смелым мужчиной. Вздыхает, что с мальчишками хлопот всегда больше, что растить сына сложнее, чем дочь, и обещает себе приложить все усилия для того, чтобы воспитать из своего мальчика настоящего мужчину. Чем руководствоваться в этом стремлении и как не наделать ошибок, выясняла корреспондент SHE.

Золотая середина

Почему одни мальчишки вырастают умными, сильными, великодушными мужчинами, а другие навсегда остаются инфантильными, слабыми и жестокими? Причиной большинство назовет воспитание, но ведь ни одна мать не желает своему ребенку плохого. Каждая мечтает о прекрасном будущем для него и делает для этого все, что в ее силах и даже за их пределами.

«Очень часто излишняя опека, которой окружают мальчика мама, бабушки и тетушки, приводит к тому, что ребенок растет несамостоятельным, неспособным принимать решения, попросту ленивым, - говорит врач-психотерапевт клиники «Инсайт» Татьяна Королева. - За него все делают взрослые, и даже когда мальчик хочет сделать что-то сам, ему не разрешают, ведь взрослому самому легче и быстрее достать с верхней полки игрушку или закрыть дверь». Подавляя у ребенка это «Я сам!», родители не дают формироваться его твердой активной жизненной позиции, лидерским качествам, которые необходимы мужчине. Но это не значит, что нужно опасаться переласкать ребенка.

«Нежности не может быть слишком много, лишним может быть так называемое сюсюканье, - считает психолог центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Пеликан» Евгения Жукова. - Часто такое случается, когда родители очень хотели девочку, а родился мальчик. Это приводит к тому, что сын растет слишком изнеженным, даже женственным». Но нельзя впадать и в другую крайность - отказывать ребенку в ласке, в проявлениях нежности. Такой мальчик будет чувствовать себя беззащитным, ведь мама не хочет помогать ему, отталкивает, а значит, и весь мир против него. «Ребенок будет в дальнейшем или бояться всего вокруг, или заранее проявлять агрессию ко всем окружающим», - говорит Татьяна Королева.

Мальчики не плачут

Помимо обязательного наличия у мальчика лидерских качеств, существуют другие негласные требования, которые общество предъявляет к мужчинам: храбрость, сдержанность, умение постоять за себя. Многие родители воспринимают это буквально и пытаются воспитывать ребенка согласно стереотипам, подобным тому, что мальчики не плачут. А между тем, по мнению Евгении Жуковой, до трех лет в психологии мальчика и девочки нет никакой разницы: в это время малыш овладевает всеми навыками и чертами, присущими социальной личности, учится эмоциональному контакту с родителями и окружающим миром.

«Ребенок - это прежде всего ребенок, и если он ударился, ему больно независимо от того, мальчик он или девочка. Запрещать ему плакать от боли, аргументируя это тем, что он не девчонка, неправильно».

Так называемое спартанское воспитание, когда ребенку запрещают проявлять свои чувства, требуют быть выносливым, не реагировать на свою и чужую боль, неизменно приведет в будущем к проблемам в интимной сфере и в дальнейшей семейной жизни: мужчина не сможет говорить о том, что чувствует, и не научится понимать чувства других.

«И мать, и отец играют одинаковую роль в воспитании ребенка, - говорит Евгения Жукова. - От мамы ребенок учится эмоциональной отзывчивости, чувственности, а от папы берет все мужские качества: практичность, сила воли, мужественность. Отец, безусловно, является для мальчика авторитетом». Папа должен держать свое слово (обещал, что в субботу поведет ребенка в цирк, значит, ведет), делать что-то по дому и учить этому сына, вместе с ним заниматься спортом. «То, как папа относится к маме, как заботится о ней, даже как подает пальто, формирует у мальчика отношение к женщине, - уверена Евгения Валентиновна. - Сын будет строить свои отношения с девушками по тому примеру, который видел в семье, поэтому отец должен всячески демонстрировать ему, что любит маму, ценит ее».

Если папы нет

Недооценивать авторитет отца нельзя, мальчик должен видеть перед собой хороший пример. Поэтому даже если женщина воспитывает ребенка одна, мальчик должен испытывать мужское влияние. «Если родители не живут вместе, мать ни в коем случае не должна запрещать общение с папой, - считает Татьяна Королева. - Даже если у ребенка есть отчим, мальчик должен иметь возможность встречаться с папой. При этом маме ни в коем случае не стоит настраивать ребенка против отца».

Если отец по какой-то причине не контактирует с сыном, мать должна позаботиться о том, чтобы ребенок имел возможность общения с другим взрослым мужчиной. «Пусть это будет дедушка, дядя, просто друг семьи, - считает Евгения Жукова. - Мальчик должен видеть пример, учиться мужским качествам. Как бы ни старалась мать, она не сможет дать ребенку всего этого одна». Тем не менее одинокая мама ни в коем случае не должна зацикливаться на ребенке и посвящать ему всю свою жизнь. «Женщина имеет право на личную жизнь, и отказывать себе в ней она не должна, в первую очередь ради самого ребенка, - считает Татьяна Королева. - Не надо приносить себя в жертву, воспитывать у сына чувство вины за несложившуюся мамину жизнь, ощущение вечного долга.

Такой мужчина потом будет воспринимать любые отношения с женщиной предательством по отношению к маме и вырастет маменькиным сынком, который не может оторваться от ее юбки».

Драмкружок, кружок по фото

Помимо того как воспитывают ребенка родители, важную роль в формировании его личности играет то, чем он занимается в свободное время. И здесь стереотипы тоже часто вступают в силу: мальчик должен быть спортсменом, а рисование и бальные танцы - это для девчонок. «Спорт действительно формирует характер, воспитывает выносливость, силу воли, помогает сбросить агрессию, - говорит Татьяна Королева. - Я рекомендовала бы приобщать к нему ребенка, но обязательно ориентируясь на то, что интересует его самого». Часто родители пытаются воплотить в детях то, что не получилось у них - например, мечту о великом спортивном будущем. И не обращая внимания на увлечения ребенка, отдают его в хоккей.

«Важно учитывать не только способности, но и темперамент ребенка, - считает Евгения Жукова. - Если он флегматик, не нужно толкать его в секцию бокса. Попробуйте водить ребенка в разные кружки, но не на 2-3 занятия, а дайте ему время освоиться и понять, что же будет ему интересно».

Мальчик может с одинаковым успехом заниматься футболом и рисованием, и в задачу родителей входит научить его ценить свои успехи так, чтобы не позволять другим надсмехаться над его «немужским» хобби.

Родителей, как известно, не выбирают, и вы достанетесь своему ребенку такой, какая есть. Вам повезло больше - в ваших силах сделать так, чтобы сын превратился в настоящего мужчину, которым можно гордиться. Важно только не забывать о том, что задача мамы - не просто дать сыну счастливое детство, но и научить его быть счастливым во взрослой жизни.

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