Много кофе и алкоголя вызывают сбои в работе сердца

Употребление свыше 10 порций алкогольных напитков в неделю, или 4 чашки крепкого кофе в сутки может повысить риск развития аритмии, считают ученые. Данные сразу нескольких исследований, посвященных этой теме, были представлены на конгрессе Европейского сообщества кардиологов в Барселоне.

Одновременно два исследования, представленные на конгрессе Европейского сообщества кардиологов, проходящем в Барселоне, выявили, что употребление алкоголя и кофеина влияет на шанс развития состояния, характеризующегося ненормальным ритмом сердца, известного в медицине под названием «мерцательная аритмия». Этот диагноз ставят 46 тысячам британцев ежегодно. Наличие такого заболевания существенно увеличивает риск сердечных приступов, инсультов и других кардиологических проблем. Исследование, посвященное алкоголю, проведенное среди 8830 мужчин и женщин в Британии, Скандинавии и США показало, что те, кто выпивал эквивалент десяти порций спиртного, на 80% чаще заболевали мерцательной аритмией, чем все остальные.

Пациентам-участникам исследования было в среднем 67 лет, и они уже проходили лечение в связи с высоким артериальным давлением, однако к моменту начала исследования не проявляли признаков мерцательной аритмии. В течение периода, в среднем равнявшегося 4,8 годам, эти пациенты тщательно наблюдались. За это время у 5,7% пациентов, сообщивших о том, что они выпивают более десяти порций спиртного в неделю, была диагностирована мерцательная аритмия. У тех, кто столько не пил, или не пил вообще, данное заболевание было диагностировано лишь в 3,9% случаев.

Ингер Эриэнзен (Inger Ariansen), ведущий автор исследования из Университетского госпиталя в Осло, предположила, что 10 порций спиртного в неделю следует рассматривать как черту, за которой начинается повышение риска развития мерцательной аритмии, хотя и обратила внимание на то, что в разных странах порцию спиртного специалисты трактуют по-разному. Во втором исследовании, проведенном учеными из Университета Модены, Италия, выяснилось, что употребление более 4 чашек кофе в сутки увеличивает риск развития аритмий у людей, здоровых с точки зрения кардиологии. Причем, даже в том случае, если в остальном они придерживаются здоровой диеты и правильного режима питания.

newsland.ru