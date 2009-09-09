Что на самом деле в украинских конфетах?

Эксперты "Знака качества" совместно с Госпетребстандартом проверили качество конфет. Выбирая конфеты "Стрела", внимательно читайте их состав. В натуральном шоколаде должен быть лишь такой жир, как какао-масло. Но время от времени конфеты от разных производителей могут содержать его эквивалент. Вкус изделий с заменителем какао-масла напоминает вкус шоколада, но он не такой приятный и терпкий.

Если в составе конфет есть заменители какао-масла (соевое, подсолнечное, пальмовое масло или элексан), то, в отличие от натурального продукта, такие сладости не будут таять во рту. Заменители какао-масла снижают себестоимость шоколадных конфет, а соответственно, и их цену.

Имейте в виду, что "поседение" шоколадной глазури - признак ее натуральности, и на вкус сладостей он не влияет. Конфеты с заменителями какао-масла таким налетом не укрываются. Если же их хранили неправильно, то перемерзший шоколад с сахарным "инеем" будет горчить и скрипеть на зубах.

Лецитин в составе конфет - полезный ингредиент. Он необходим организму, как и витаминно-минеральный комплекс. Интересный факт: Госстандарт в нашей стране действует только относительно отечественного шоколада, то есть другие шоколадные изделия отданы на милость производителей, ведь множество продуктов не подлежат обязательной сертификации. Фирмы не обязаны писать на этикетке, сколько и чего положили в продукцию.

Однако, если шоколадные конфеты "Стрела" отвечают ГОСТу, на коробке это должно быть указано. Если же конфеты маркируют "ТУ" (то есть Технические Условия), это значит, что рецепт фирма разработала сама, и в нем может быть много интересного.

Для проверки качества конфет "Стрела" выбрали пять торговых марок: ТМ "Roshen", Стріла Подільська;ТМ "Свиточ", Стожари; ТМ "Житомирські ласощі", ТМ "Доминик", Золотая стрела и ТМ "Бисквит шоколад".

По результатам химической экспертизы установлено, что очень высокое содержание транс-жиров у конфет "Стрела" марок "Житомирські ласощі" и "Доминик" - 7,2% и 6,6% соответственно. Это почти равно норме транс-жиров в таких жировых смесях, как спреды! (спред - это пищевой жировой продукт (эмульсия типа "вода в жире"), который состоит из молочного и растительного жира с общей массой части жира от 50% до 85%, причем молочного жира не меньше 25% от общего количества жира, без добавления пищевых добавок, наполнителей и витаминов.) Согласно европейским нормам, он должен быть не больше 2%.

Конфеты от марки "Бисквит шоколад" тоже не уложились в эту норму - 3%. Лишь марки "Свиточ" и "Roshen" соответствуют европейским нормам качества.

Химическую экспертизу проводят в лаборатории Укрметртестстандарта, специалисты которой дают заключений в виде протокола исследований.

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