Установлен человек, стрелявший в гендиректора «Фармака»

Работники столичной милиции установили и разыскивают человека, который 9 июня этого года стрелял в генерального директора киевской фармацевтической компании «Фармак» Филю ЖЕБРИВСКУЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА сегодня в интервью журналистам.

"Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск. Сейчас принимаются меры по его розыску – только техническая работа задержать его", - сказал начальник столичного главка милиции.

Как сообщал УНИАН, вооруженное нападение на директора ОАО «Фармак» Ф.ЖЕБРИВСКУЮ было совершено утром 9 июня у ее дома. Когда женщина выходила со двора, чтобы сесть в автомобиль, неизвестный дважды выстрелил ей в спину и скрылся. Полученные ранения не представляли угрозы ее жизни.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст.15 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление).

Следователи отрабатывали все версии, направленные на раскрытие преступления, среди которых служебная деятельность потерпевшей. В свою очередь, Ф.ЖЕБРИВСКАЯ заявила журналистам, что не знает по какой причине на нее было совершено нападение.