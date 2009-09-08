В Тернопольской области закрыли 8 школ - нет учеников

В Тернопольской области в связи с отсутствием учеников закрыли 8 школ первой ступени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Федор ШЕВЧУК.

Он заметил, что закрывали школы по согласованию с местными территориальными общинами. “При этом решен вопрос с подвозом учеников, которые остаются в этих селах, к другим школам, а также трудоустройством учителей”, – добавил Ф.ШЕВЧУК.

В минувшем учебном году в области функционировало 87 школ первой ступени, где училось до 10 учеников, и 23 школы первой-второй ступени, которые посещали меньше 40 учеников. В этом году, по данным Ф.ШЕВЧУКА, количество школьников в области уменьшились на 2,4 тыс. - до 121,7 тыс. Для них в области функционируют 879 общеобразовательных школ.

Вместе с тем, заместитель председателя облгосадминистрации отметил, что усилиями органов исполнительной власти, местного самоуправления и управления образования ОГА возобновлена работа 22 заведений дошкольного образования, что является важным фактором в условиях роста рождаемости детей в области.