В организм женщины с косметикой поступает 2,5 кг химии

В организм женщины, которая ежедневно пользуется косметикой – кремами, масками, скрабами, тональным кремом, пудрой, румянами - в течение года может поступать до 2,5 кг различных химических веществ.

Исследования Массачусетского института в США показали, что многие женщины пользуются в день более чем 20 различными косметическими средствам, стремясь выглядеть наилучшим образом. При этом девять из десяти пользуются просроченной косметикой.

Ричард Бенс, биохимик, заявил: "Мы не представляем, какой эффект могут производить эти вещества, когда смешиваются друг с другом. Последствия могут оказаться серьезнее, чем у всех компонентов по отдельности", - объясняет он.

"Если губная помада попадает вам в рот, ее расщепляют ферменты, которые содержатся в слюне и в желудке. Намного опаснее разнообразные кремы от морщин, которые наносятся толстым слоем, используются часто, причем женщины пользуются разными кремами от морщин несколько раз в сутки. Нанесенные на кожу, химические вещества проникают прямо в кровь, безо всякой защиты", - говорит Бенс.

likar.info