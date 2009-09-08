Модные туфли портят женщинам ноги

Почти 40% женщин покупают обувь, прекрасно сознавая, что она им не подходит, показывают результаты опроса.

Сотрудники британского Общества ортопедов, специализирующихся на заболеваниях стоп, опросили 2000 человек.

Исследование показало, что 37% респондентов готовы ходить в неудобных туфлях только потому, что они - модные.

А 17% мужчин признались, что покупают обувь не своего размера.

80% опрошенных женщин сообщили, что страдают от мозолей и вросших ногтей, но лишь половина опрошенных женщин и мужчин обращались за помощью к специалисту.

Хочешь быть красивой...

"От всех проблем застраховаться нельзя, но подавляющее большинство неприятностей связано с неверно подобранной или некачественной обувью", - рассказала Лорейн Джонс из Общества ортопедов.

"Многим из нас трудно устоять перед большими скидками или последним криком моды, однако важно помнить, что, покупая неудобные туфли, мы не только обрекаем себя на ненужные страдания, но и подвергаем риску свое здоровье", - добавила она.

Врачи указывают, что, если ноги болят, значит что-то не в порядке и нужно обратиться за помощью.

Известно, что носить туфли на высоких каблуках вредно, однако еще опаснее, как оказывается, туфли без застежек или шнурков, потому что в них нога съезжает вниз и пальцы сдавливаются.

Однако хуже всего для здоровья туфли-лодочки: они никак не поддерживают ступню и искривляют большой палец.

... и здоровой

По словам Лорейн Джонс, люди носят обувь неверного размера, даже не подозревая об этом.

Большинство британцев в своей жизни в какой-то момент сталкиваются с неприятными проблемами с ногами - большинство из них пустяковые, но некоторые могут причинять сильную боль и неудобство.

"Очень важно носить туфли правильного размера и иметь подходящую обувь для разных занятий, - указала Лорейн Джонс.

"Я не говорю, что мы должны совсем отказаться от модных туфель или высоких каблуков, но нужно давать ногам отдохнуть и обращаться к специалисту, если что-то не в порядке", - добавила она.

На каждый день женщинам рекомендуется носить туфли на низком каблуке, не выше 4 см, с закругленным носом.

bbc.co.uk