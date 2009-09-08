На Черкащине катастрофически не хватает педиатров

Дефицит педиатров в Черкасской области составляет 126 лиц, или 32%, сообщает корреспондент УНИАН.

Чтобы решить эту проблему, в Главном управлении здравоохранения Черкасской облгосадминистрации определяют объемы помощи, которую будут предоставлять детям семейные врачи вместо педиатров.

Как рассказала УНИАН начальник отдела предоставления медицинской помощи взрослому населению Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Надежда ГЕТЬМАН, пополнение молодыми кадрами не покрывает дефицита врачей-педиатров. Ежегодно Министерство здравоохранения Украины направляет в Черкасскую область 20 интернов-педиатров, но из них по специальности работает лишь половина. В перспективе, ситуация ухудшиться – до 28% педиатров пенсионного возраста, еще 20% приближаются к нему. Особенно критическая ситуация на селе.