Херсонщина: число мертворожденных детей сократилось

В Херсонский области за январь-июнь 2009 года было зарегистрировано 32 мертворожденных, что на 20 (38,5%) меньше, чем за соответствующий период в прошлом году, а уровень этого показателя уменьшился с 8,8 до 5,0 мертворожденных на 1000 рожденных живыми и мертвыми. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, количество детей, умерших в возрасте до 1 года за этот период уменьшилась на 5 детей (на 7,5%) и составляла 61 ребенка, а в расчете на 1000 живорожденных уменьшилась с 11,3 до 9,7.

Основными причинами смерти детей в возрасте до года остаются отдельные состояния, которые возникают в перинатальном периоде, врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии, внешние причины смерти. Остаются высокими показателями неустановленные причины младенческой смерти – 14,8%.