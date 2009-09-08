Кабачок - источник полезных микроэлементов

Кабачки не только вкусны, но и удивительно полезны для здоровья. Этот замечательный овощ может не просто похвастаться огромным количеством своих полезных свойств, но и достойно проявить их на практике. Ведь с какого ракурса не рассматривать кабачок, его качества просто поражают.

Источник полезных микроэлементов

Кабачок - настоящий кладезь очень важных для организма микроэлементов. Калий, кальций, железо, магний - вот что дарит кабачок. А они, как известно, так необходимы и сердцу, и мозгу, и мышцам, и печени.

Регулятор и очиститель

В кабачке, как известно, содержатся пектины. Благодаря им кабачок "работает" над нормализацией водно-солевого обмена в организме, выводит радионуклиды, очищает кровь и нормализует уровень холестерина в ней. Кроме того, именно благодаря пектину происходит благотворное комплексное влияние на весь обмен веществ.

Диетический продукт

Кабачок отлично усваивается и служит прекрасным диетическим продуктом. И что интересно, он идеально подходит для самых разных диет. Например, отварные кабачки, а также пюре и пудинги, сделанные из этих овощей, активно используются при щадящих диетах у больных, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Химический состав кабачка делает этот овощ полезным продуктом для диабетиков, для которых в питании очень важно ограничение углеводов и жиров. Также низкую калорийность в кабачках очень ценят люди, страдающие избыточным весом.

Диетические свойства делают кабачок одним из распространённых продуктов, который используется для приготовления детского питания.

Может кабачок похвастаться и хорошими гипоаллергенными свойствами. Безусловно, стопроцентной гипоаллергенности не может гарантировать ни один продукт, но всё же, аллергия на кабачок встречается чрезвычайно редко.

Не рекомендуется увлекаться кабачками разве что при заболеваниях почек, которые связаны с нарушением вывода калия.

Барьер свободным радикалам

В кабачках содержатся вещества, которые являются отличными природными антиосксидантами. Это значит, что кабачок активно заботится об эластичности соеденительной ткани человека, уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний, снижает интенсивность появления пигментов старения.

Натуральный косметолог

Кабачок умеет позаботиться о красоте и здоровье кожи и волос. Кабачок одновременно предохраняет кожу от преждевременного старения, улучшает микроциркуляцию кровеносных сосудов кожи, создаёт превосходную защиту от ультрафиолетовых лучей, доказано также и то, что кабачок заставляет волосы оказывать сопротивление появляющейся седине.

Таким образом, кабачок - это не просто овощ, а овощ, умеющий заботиться о здоровье.

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