Томография мозга вредит здоровым людям

Платные анализы на сканирование мозга при помощи томографии становятся всё более популярными среди здоровых людей, которые хотят развеять свои опасения по поводу риска диагноза рака мозга или инсульта. Однако врачи предупреждают, что такая медицинская проверка может принести больше вреда, чем пользы, сообщает издание АМИ-ТАСС.

Медики из университета Эдинбурга (Великобритания) рассмотрели почти 20 тысяч случаев сканирования мозга, проведённых по различным причинам. Среди людей, которым делали мозговую томографию, никто не имел никаких симптомов основных заболеваний мозга.

Неврологи зафиксировали, что даже при обнаружении случайных аномалий работы мозга в 3% случаев (таких как ослабленные кровеносные сосуды или доброкачественная опухоль) не существовало чётких медицинских доказательств проведения лечения для таких пациентов.

По мнению учёных, такое отсутствие явных доказательств и показаний для конкретного лечения может ввести пациентов в заблуждение и даже привести к ненужным операциям. Основная трудность подобных медицинских осмотров заключается в неопределённости дальнейших действий для пациента с выявленной дисфункцией мозга.

Исследователи считают, что во избежание неправильных заключений люди должны проходить сканирование головного мозга только при наличии конкретных медицинских рекомендаций или уже установленного диагноза.

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