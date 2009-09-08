Украина потратит 6,7 млн гривен на борьбу с курением

Кабинет министров разработал программу по уменьшению вредного влияния табака на здоровье населения на период до 2012 года. Объем финансирования составит 6,7 млн грн.

Госпрограмма по уменьшению вредного влияния табака на здоровье населения, в частности, предусматривает на первом этапе - в течение 2009-2010 годов - усовершенствование законодательства, в том числе налогового, активизацию информационной кампании об опасности курения, а также разработку программы соответствующей подготовки медиков, фармацевтов, педагогов и социальных работников.

На втором этапе, в 2011-2012 годах, правительство планирует ввести систему оказания помощи людям, зависимым от табака, а также провести научные исследования в сфере профилактики и лечения табачной зависимости.

Программа была разработана Министерством здравоохранения и подана на рассмотрение Кабмина еще в 2008 году. Общий ее бюджет должен был составить 35,5 млн грн.

Как рассказал один из авторов документа, заведующий отделом контроля над табаком Института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский, задержка была связана с финансовым и экономическим кризисом. "Министерство экономики распорядилось не обсуждать новые государственные программы. Когда обсуждение, наконец, состоялось, финансирование было урезано Министерством финансов", - объяснил Красовский.

По его словам, из программы было исключено финансирование создания кабинетов в образовательных и медицинских учреждениях, в которых специально подготовленные медики помогали бы избавиться от зависимости всем желающим. Как отметил Красовский, выделенных 6,7 млн грн хватит на ежегодное размещение рекламных щитов и видеороликов о вреде курения, разработку рекомендаций по профилактике табачной зависимости для практикующих врачей и организацию бесплатного для всех регионов страны телефона доверия. Позвонив по этому телефону, курильщики смогут получить помощь по освобождению от табачной зависимости.

По словам Красовского, 4 млн грн из запланированной Кабмином суммы выделят международные организации. "На эти деньги будет проводиться ежегодный мониторинг результатов борьбы с курением в стране", - уточнил он. Остальные средства поступят из государственного и местных бюджетов. Несмотря на значительное сокращение финансирования, Красовский положительно оценил факт принятия программы.

Ранее сообщалось, что в августе акциз на табачные изделия принес в бюджет Украины больше 1 млрд гривен, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ru.tsn.ua