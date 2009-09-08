Когда тест на беременность может обмануть

Хорошо современным женщинам, ведь у них всегда есть возможность определиться с вопросом по поводу наступления беременности или, наоборот, удостовериться в ее отсутствии.

В этом им помогают тесты на беременность. Тем более, что их цена не столь высока, да и приобрести их можно практически в любой ближайшей аптеке, а значит, и провести анонимное тестирование.

Тем не менее, не всегда тесты дают точный результат, а это значит, что они могут и обмануть, зря обрадовать или расстроить потенциальную будущую мамочку.

Узнать результат тестирования можно уже в первый день задержки месячных, если же не произойдет непредвиденного сбоя. А он может произойти в том случае, если тест имеет просроченный срок использования, или же при его хранении были допущены нарушения.

Да и пользоваться правильно тестом тоже надо уметь, ведь для проведения правильного тестирования следует использовать только утреннюю мочу, и опускать его точно до определенной границы, да и время, на которое тест погружается в мочу, тоже следует учитывать.

Не забывайте и о том, что в отечественных аптеках продают тесты, рассчитанные на определение такого специфического гормона, как хорионический гонадотропин, который женский организм вырабатывает в период беременности, но ведь тот же гормон вырабатывается и при наличии опухоли, правда случается это в редких случаях, но, тем не менее, такое возможно, а женщина будет радоваться полученному результату, хотя речи о беременности тут не идет.

Также, обнаружить гормональные изменения в организме женщины можно лишь через пару недель после оплодотворения яйцеклетки, этот фактор тоже следует учитывать, а сделанный более ранний тест может лишь ввести в заблуждение по поводу отсутствия беременности.

Ввести в заблуждение может и ситуация, которая связана с дисфункцией яичников, с приемом гормональных контрацептивов, в этом случае также есть повод усомниться в полученных результатах тестирования.

Если же вы уверенны в том, что находитесь в «интересном» положении, но тест вдруг дает отрицательный результат, то это может быть свидетельством того, что произошло прерывание беременности или же присутствует угроза выкидыша. Так что, как говорится, «доверяй, но проверяй».

Все же точнее всего определиться с наличием или отсутствием беременности поможет осмотр врача-гинеколога и проведение специального обследования, в том числе, УЗИ, ну, и конечно же, сама женщина должна обратить внимание на симптомы, указывающие на возможное материнство: незначительное увеличение молочных желез, их некоторая болезненность, задержка менструации, ректальная температура, которая по утрам превышает отметку в 37 градусов.

www.gen.su