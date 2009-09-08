Приправы для здоровья

Мы добавляем приправы в еду, для того чтобы улучшить вкус пищи. Многие специи способны не только придать остроты или пикантности еде, но и принести пользу здоровью.

ТМИН. Улучшает пищеварение, помогает при кашле, снимает боль в желудке и кишечнике. Тмин можно не только добавлять в качестве приправы, но и заваривать как чай: 1 чайную ложку с верхом измельченных семян залить 1/4 л кипящей воды и через 10 минут процедить. Чай хорошо пить теплым, небольшими глотками. Быстро устраняет газообразование и спазмы пищеварительного тракта.

ШАФРАН. Рекомендуется при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, очищает кровь, обладает антисептическим действием, лечит половое бессилие.

ИМБИРЬ. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное, противоспазматическое, ранозаживляющее действие.

КАРДАМОН. В традиционной индийской медицине кардамон считается одним из лучших стимуляторов пищеварения, который в отличие от перца, горчицы, лука и чеснока не оказывает раздражающего действия на слизистую рта и желудка. Индийские врачи считают, что кардамон помогает при тошноте, отрыжке, несварении желудка.

ГВОЗДИКА. Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, возрастном ухудшении памяти, при грыже и бронхите. Гвоздика возбуждает аппетит, усмиряет желудочно-кишечные боли.

МЯТА. Настой из мяты улучшит пищеварение, устранит тяжесть в желудке, поможет при расстройстве стула. А мята, заваренная как чай, устранит изжогу. Пить чай нужно по стакану 2-3 раза в день.

ШАЛФЕЙ. Улучшает пищеварение и тонизирует нервную систему.

ГОРЧИЦА. Снимает симптомы простудных заболеваний.

ПЕТРУШКА. Настой полезен при задержке жидкости в организме, в том числе при отеках век. Зелень необходимо пропустить через мясорубку, залить кипятком в пропорции 1:2 и настаивать в тепле 8-10 часов. Затем настой процедить, отжать и добавить в него сок одного лимона. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды в течение 3-5 дней (но только не во время беременности!).

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ. В течение многих веков мускатный орех применялся для лечения почек и желудка. Рекомендуется при варикозном расширении вен: облегчает боли, улучшает кровообращение.

КУРКУМА. Помогает при нарушении пищеварения, очищает кровь, улучшает функцию печени, предотвращает кашель и простуду, за счет антисептического действия тонизирует кожу.

КОРИЦА. Обладает противовоспалительным, противоспазматическим, заживляющим действием. Стимулирует сердечную деятельность, налаживает пищеварение. Рекомендуется в диетическом питании при заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря.

КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ. Острый перец богат углеводами, белками, минеральными солями и витаминами. Витамина С в перце существенно больше, чем в лимоне. Красный перец не только возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и кровообращение, но и уничтожает многие виды бактерий и помогает при ревматизме.

ВНИМАНИЕ! Настои из специй готовятся следующим образом: залейте стаканом кипятка 1 столовую ложку мелко порубленной свежей травы (или чайную ложку сушеной) и дайте настояться 2-3 минуты. Пейте настой маленькими глотками.

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