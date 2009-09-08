Львовщина: в больнице 10 человек, отравившихся на свадьбе

Вчера во Львовской области в инфекционное отделение Новояворовской райбольницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы еще 4 человека, которые 5 сентября отравились на свадьбе в поселке Немиров Яворовского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего на празднике было около 100 человек.

На сегодня в больнице остаются 10 человек (в том числе 3 детей).