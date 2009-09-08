В Джанкое в больнице остаются 20 детей

7 сентября из инфекционного отделения Джанкойской центральной райбольницы выписали после лечения еще 28 детей, которые отравились кефиром в детсадах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в медучреждении остаются 20 воспитанников 8 детсадов города. Всего выписано 175 детей.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 195 детей (2003-2008 гр.) - воспитанников восьми дошкольных учреждений Джанкоя.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.

6 сентября на пресс-конференции в Джанкое первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов стал кефир, привезенный из молокозавода г. Геническа (Херсонская область).