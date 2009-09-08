Иллюзии, которые спасают нашу жизнь

Специалисты убеждены, что для психического здоровья человека необходима точная самооценка. В соответствии с этим утверждением, «нормальные» люди должны обладать реалистическим представлением о том, кто они и на что способны. А вот люди, которые витают в своих фантазиях, скорее всего, будут выглядеть глупо.

Но жизненный опыт показывает, что реалисты чаще страдают от депрессий, чем те, кто предпочитает смотреть на жизнь сквозь «розовые очки». Люди, которым свойственны иллюзии насчет собственных достоинств, по данным статистики являются самыми счастливыми. Известно также, что тем представителям рода человеческого, которые чувствуют свою власть над событиями и людьми, реже приходиться сталкиваться с нервными расстройствами или проблемами со здоровьем.

В современном обществе повышенную самооценку принято считать эгоцентризмом. Однако именно те женщины, которые в шутку называют себя «королевой красоты», смеются над своими ошибками и не комплексуют, когда ведут себя глупо, довольны жизнь. А те, кто привык оценивать себя безжалостно, склонны к хандре и приступам острой меланхолии. Но присуще ли вам преувеличивать свои способности и возможности? Насколько вы подвержены иллюзиям на свой счет? Разобраться в этом поможет тест, который мы привели для вас ниже.

Данный тест состоит из шести простых вопросов. На каждый из вопросов нам предлагается три вариант ответа. В зависимости от того, какой вариант вы выберете, необходимо присвоить соответствующее количество баллов. По окончании тестирования все набранные вами балы складываются, и делается вывод.

Вопрос 1. Свойственно ли вам считать себя счастливее, умнее, добродетельнее, опытнее, мудрее, красивее, чем все остальные?

А) Да, я абсолютно уверена, что так и есть – два балла.

Б) Возможно, но лишь в некоторой части – один балл.

В) Мне не свойственны такие мысли – ноль баллов.

Вопрос 2. Как вы думаете, можно ли сказать, что все ваши достоинства уникальны и неповторимы, а недостатки, которые в вас имеются, дело вполне обычное и они есть у каждого второго?

А) Вне всякого сомнения! Я горжусь своими достоинствами, а на недостатки закрываю глаза, так как они вполне обычны! – два балла.

Б) Не могу ответить однозначно. Смотря какие достоинства и какие недостатки – один балл.

В) Мои достоинства не уникальны, а недостатки не так уж и распространены. Я не думаю так о себе – ноль баллов.

Вопрос 3. Считаете ли вы, что всех своих успехов в этой жизни вы достигли только своим упорным трудом, а ни о каком счастливом случае и речи не идет?

А) Разумеется, я всего добилась сама! Как же иначе? – два балла.

Б) Конечно, я немало сделала для достижения своих целей, но и доля везения тоже имеется – один балл.

В) Я думаю, что мне просто повезло! – ноль баллов.

Вопрос 4. Думаете ли вы так, что большинство людей в этом мире преследуют лишь свои цели и действуют в своих интересах, а вы далеки от этого и всегда готовы прийти на помощь другим людям?

А) Конечно, я стараюсь помогать людям, а не обижать их! – два балла.

Б) Не могу сказать, что действую в интересах других всегда, но иногда это все же случается – один балл.

В) Я не обманываю саму себя такими мыслями, так как в действительности это не так – ноль баллов.

Вопрос 5. Свойственно ли вам думать, что все хорошее в этом мире происходит только с хорошими людьми, а плохое – с плохими?

А) Конечно! Как же может быть по-другому? – два балла.

Б) В целом данное утверждение верно, но как у любого правила, у этого тоже есть исключения – один балл.

В) Я так не думаю. С любым человеком может произойти как хорошее, так и плохое – ноль баллов.

Вопрос 6. Считаете ли вы, что ваше будущее обязательно будет счастливее и радостнее, чем прошлое?

А) В моей жизни все именно так и происходит! – два балла

Б) Я могу лишь предполагать и надеяться, но сказать точно трудно – один балл

В) Вряд ли можно на это рассчитывать – ноль баллов.

А теперь давайте подведем итоги.

Если вы набрали от нуля до трех баллов, то ни капли иллюзий и мечтательности в вас нет.

Вы – заядлая реалистка, которая верит только в то, что видит и в то, что доказано наукой.

Вы не мечтаете о сказочном принце или великой любви, вы просто живете тем, что сейчас есть в вашей жизни и, по сути дела, вас все устраивает.

Но не кажется ли вам, что такое отношение к собственной жизни – это слишком серо и мрачно?

Не кажется ли вам, что обращать внимание только на негативные стороны нашего бытия, забывая о добре, любви, счастье – это глупо?

Такое мировоззрение может привести вас к затяжной депрессии. Старайтесь менять свои взгляды, поймите, что ситуация меняет свой окрас в зависимости от того, с какой стороны на нее посмотреть.

Научите себя во всем искать позитив, и вы заметите, как ваша жизнь изменится к лучшему.

Ваш результат от четырех до восьми баллов? Ну что ж, о вас можно сказать, что некоторая доля иллюзий в вашей жизни все же присутствует.

Вам свойственно время от времени фантазировать или воспринимать события своей жизни так, как вам хочется, как вам удобно.

И это замечательно. В вас достаточно рассудительности, вы живете в реальности, но в то же время, не даете этой самой мрачной реальности поглотить вас.

В принципе, вы можете продолжать в том же духе, так как ваша психика достаточно сильна, чтобы уберечь вас от депрессий и затянувшихся стрессов.

Но еще лучше, продолжать развивать в себе позитивное мышление, взращивать в себе все новые и новые иллюзии, которые действительно способствуют счастью.

Почему бы не стать еще счастливее?

Вы набрали от девяти до двенадцати баллов? Скорее всего, вы очень счастливый человек.

Во всяком случае, мечтаете вы так много и так часто, что ваших иллюзий, способствующих счастью, с лихвой бы хватило на двоих.

Вы очень часто заблуждаетесь на свой счет, также как и на счет своих знакомых, близких. Ну и что?

Если это делает вас счастливее, то почему нет?

В конце концов, жизнь всего одна и так хочется прожить ее в свое удовольствие.

Но не забывайте время от времени все же «выныривать» из океана своих иллюзий и смотреть на мир трезвым взглядом, в противном случае вы потеряете связь с реальностью и будете жить в своем счастливом, но замкнутом и известном одной вам мире.

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