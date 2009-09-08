В Китае массовое отравление газом

Более ста человек получили отравление в результате утечки газа на химическом заводе в китайской провинции Ганьсу, сообщает во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных медиков.

По данным врачей двух больниц в столице провинции Ганьсу городе Ланьчжоу, 105 человек обратились во вторник в клиники с подозрением на отравление, однако ни у одного не было выявлено опасных для жизни симптомов. Девять человек были госпитализированы.

Инцидент произошел в понедельник около 22.00 по местному времени, когда работники проводили очистку отработанного масла на заводе Feilong Chemical Co. Ltd., который расположен в уезде Сигу.

По предположениям спасателей, токсичный газ мог просочиться из 30 резервуаров с отработанным маслом.

Десятки учеников из двух окрестных школ после инцидента почувствовали резь в глазах и испытывали проблемы с дыханием. Более 40 спасателей прибыли на место происшествия и эвакуировали около тысячи учеников, а также жителей расположенных рядом с заводом домов.

В настоящее время полиция проводит расследование.

РИА Новости