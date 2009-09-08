Чем полезны офисные растения?

Жители крупных городов до 80% времени в сутки проводят в закрытых помещениях. Как показало исследование Университета штата Техас /США/, "озеленение" учебных и офисных кабинетов декоративными растениями может не только украсить интерьер, но и представляет собой действенный способ улучшения психологического состояния.

Специалисты утверждают, что комнатные растения и цветы помогают снимать эмоциональное напряжение, способствуют решению проблем и повышают навыки внимания и концентрации. Кроме того, растения уменьшают уровни раздражения и стресса в офисах, мотивируют сотрудников к выполнению обязанностей и даже снижают концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Также растения обладают положительным воздействием против головной боли, усталости, сухости кожи и хрипоты. При наличии декоративных растений в офисе улучшалась производительность труда и на 12% увеличивалась скорость реакции при работе за компьютером, говорят эксперты. В учебных кабинетах школ и университетов растения положительно влияли на удовлетворённость студентов от занятий.

Выводы учёных основаны на результатах эксперимента, включавшего 385 студентов. Участников поделили на две группы: одна являлась контрольной, а во второй студенты посещали лекции в кабинете, где разместили несколько тропических растений. Анализ успеваемости, усвоения материала и энтузиазма к учёбе по окончании семестра показал, что все эти показатели были намного выше в группе, занимавшейся в аудиториях с растениями.

newsland.ru