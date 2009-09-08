Голубика - лекарство от диабета

Ученые не раз говорили о пользе голубики. Результаты последних тестов показали, что сок голубики обладает более ценными качествами, чем считалось ранее.

Американские исследователи выяснили, что голубика помогает в лечении диабета. Притом большими полезными свойствами обладают не столько сок и мякоть ягоды, сколько ее кожица.

Ученые считают, что ягода позволяет значительно снизить уровень сахара в крови и, тем самым, помогает бороться с диабетом. Поэтому людям, которые болеют диабетом, необходимо включать в рацион питания сок голубики.

Известно, что голубика обладает и другими полезными свойствами. Ягода содержит не только антиоксиданты, но и вещества, расщепляющие жиры. Поэтому для тех, кто пытается снизить вес, эта ягода будет особенно полезна.

likar.info