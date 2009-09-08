Суши содержат сильный яд

Малое и предварительное исследование показало, что определенные формы мышьяка, которые встречаются в морепродуктах и считаются безвредными, в действительности могут быть токсичны.

Причем, даже более чем. Как обнаружили исследователи, из организмов некоторых людей мышьяк большей частью, так или иначе выходит, но у других, увы, это вещество задерживается на продолжительное время.

"Люди различаются по своей способности перерабатывать этот элемент», - сказал Кевин Францескони, аналитический химик в университете Граца в Австрии.

Мышьяк не имеет запаха и вкуса, естественно формируется в горных породах, почве, воздухе, растениях и животных. Мышьяк есть в удобрениях и прочих промышленных и сельскохозяйственных средствах.

Мышьяк существует, по меньшей мере, в 50 формах, которые могут быть сгруппированы в две основные категории: неорганические формы, которые появляются в воде и рисе, и органические, которые содержатся в морепродуктах.

Долгосрочное воздействие неорганического мышьяка связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком кожи, мочевого пузыря и других органов.

В связи с чем, американское Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency) и остальные организации в других странах устанавливают строгие ограничения по безопасным уровням его допустимости в питьевой воде.

С другой стороны, органические формы уже давно считаются безвредными, а уровни его содержания в морепродуктах в настоящее время не регулируются в большинстве стран.

Францескони и его коллеги заинтересовались тем, что в действительности происходит с органическими соединениями мышьяка в нашем теле.

Ученые давали шести добровольцам органические соединения мышьяка в чистом виде. Специалисты изначально намеревались протестировать 50 человек, однако медицинская этика не позволяет таких масштабных экспериментов.

В течение ближайших четырех дней, тестирование мочи и крови показало, что четыре из шести участников смогли выделять через мочу, по крайней мере, 85 процентов мышьяка от общего числа 95 процентов съеденного в ходе опыта элемента. Причем большая часть его вышла из организма в первый же день. Хуже дело обстояло с двумя оставшимися добровольцами, которые «смогли» вывести лишь 15 процентов.

Куда в итоге подевался в организме остальной мышьяк, остается загадкой. "Это очень тревожит нас. Ведь если у вас мышьяк в такой форме не вышел в моче, значит мы в действительности накапливаем его в наших организмах», - полагает Йорг Фельдман, экологический и аналитический химик в университете Абердина в Шотландии.

Результаты также показали, что при переваривании или «усваивании» синтетический органический мышьяк распадался на потенциально ядовитые формы. Это открытие вызывает новые опасения по поводу уровня органических соединений мышьяка в морепродуктах, которые Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) уже рассматривает в качестве потенциального предмета регулирования.

Тем не менее, ученым еще предстоит установить, создают ли данные продукты распада реальный риск для здоровья людей.

"Мы все любим японские суши, китайские супы или мидии, которые содержат в себе большие количества мышьяка в таких формах, - отметил Фельдман. - Ученые должны взглянуть на вопросы метаболизма немного пристальнее. Ведь это - еще один шаг на пути к разгадке тайны этих важных вещей".

По словам Францескони, пока нет необходимости искоренять любовь к суши. По крайней мере, пока. "Не думаю, что стоит впадать всем в панику, - сказал он Discovery News. - Но люди должны знать о том, чем потребление суши чревато, а также то, что мы должны знать больше всего".

К сведению, название мышьяка в русском языке связано с применением его соединений для травли мышей и крыс. Латинское же название Arsenicum происходит от греческого «арсен» - сильный.

mk.ru