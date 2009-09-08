Недосыпание приводит к инфаркту и инсульту

По результатам ислледований выявлено, что уменьшение времени сна чаще приводит к сердечным заболеваниям.

Ночной сон, который длится менее 7,5 часов, является виной 33 процентов сердечно-сосудистых заболеваний и приступов, таких как инсульты и инфаркты. Результаты анализа ученых опубликованы в журнале "Архивы Американской Медицинской Ассоциации по внутренним болезням".

Японские исследователи на протяжении 50 месяцев наблюдали за сном 1.255 человек, страдающих повышенным давлением. У них в дневное и ночное время проверяли кровяное давление, продолжительность сна и наличие сердечных приступов, таких как инсульт, инфаркт миокарда и необратимая остановка сердца.

В итоге врачи зарегистрировали 99 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, и обнаружили, что среди тех, кто спал менее 7,5 часов в стуки, риск получить удар составлял 2,4 на 100 человеколет. У тех, кто спал больше - 1,8 на 100 человеколет.

Кроме того, было установлено, что более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям те, у кого ночью наблюдается повышение кровяного давления.

"Более короткая продолжительность сна является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых лиц с гипертонией", - пишет в статье автор исследования Кадзуо Эгучи.

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