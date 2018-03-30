Массовое отравление детей в Джанкое: хроника событий

Кефир с возбудителем дизентерии послужил причиной массового отравления дошкольников в городе Джанкой в Крыму, говорят медики. Небольшой завод в Херсонской области, откуда поступила партия кисломолочного продукта, сейчас закрыт на проверку. Виновных в пищевом инциденте устанавливает следствие.

Утром 3 сентября малыши начали поступать в инфекционное отделение джанкойской больницы. Воспитанники детских садов жаловались на повышенную температуру, диарею, рвоту. Врачи ставили всем предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит. К вечеру журналисты знали уже о 59-ти госпитализированных.

Премьер Юлия Тимошенко распорядилась создать правительственную комиссию во главе с министром здравоохранения страны для оказания помощи пострадавшим и установления причин отравления дошколят. Президент Виктор Ющенко поручил генпрокурору Александру Медведько организовать расследование. В тот же день Джанкойская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений»…

9.30 утра 4 сентября. В больнице Джанкоя находится более 80-ти детей, посещавших 5 из 9-ти дошкольных учреждений города. Состояние малышей оценивается врачами как «условно удовлетворительное».

– Нужно узнать, какой продукт послужил причиной отравления, и искать поставщиков. Мы «грешим» на кефир, а, может быть, что-то другое было, – отметила Екатерина Ракитянская, мама Макара и Вики – воспитанников детсада №9.

– Какой продукт под подозрением? – выпытывали журналисты у руководителей Минздрава и СЭС.

– Можно говорить, что молочный продукт, – отметил глава Минздрава Василий Князевич.

– Идет серьезное расследование. По всем направлениям. Мы уже работаем с соседними областями, откуда поставлялась продукция. Это Запорожье, Херсон. Там проверяются молокозаводы. Нужно выяснить причину, – сказал министр.

– Мы изучаем меню. Пока мы не можем сказать: молочное, курица... Все зависит от исследования, что покажет исследование – то и будет, – осторожничала в оценках Мария Кровякова, главный санитарный врач Крыма.

Больше всего среди госпитализированных детей было воспитанников дошкольных учреждений №5 и 9.

11 утра 4 сентября. Детсад №9. У работников «Светлячка» дел невпроворот. Полы, панели, подоконники, двери, столы, игрушки и посуду обрабатывают дезактином, моют мыльно-содовым раствором и горячей водой. Во дворе сушат матрацы, ковры и постельное белье...

За день до массового поступления в «инфекционку» дети ели манную кашу, бутерброды с сыром, свекольник со сметаной, бефстроганов из курицы, помидоры, овощное рагу, бананы, пили кефир и напиток лимонно-медовый.

– Готовят у нас девочки очень вкусно! – уверяет Татьяна Левкова, старшая медсестра «Светлячка».

Не подвергались термообработке бананы (их помыли горячей водой) и кефир.

– Кефир привозится в пакетах, мы их обмываем горячей водой и раздаем на группу, не вскрывая. В группе нянечка раскрывает и разливает кефир порционно по чашкам, – пояснила Левкова.

Продукты в детсады закупаются централизованно у победивших в тендере предпринимателей. «Молочку» покупали в Геническе Херсонской области.

– Я считаю, что это какая-то кишечная инфекция, – выдвинула медсестра свою версию детсадовского ЧП.

Тем временем в городе проводились подворные обходы для выявления больных дошкольников.

К больнице всё подъезжали и подъезжали машины «скорой помощи» и частные автомобили. Количество госпитализированных малышей днем в пятницу возросло до ста двадцати шести (один ребенок оказался в реанимации). Начали поступать дети еще из трех садов. Таким образом, вспышка заболевания была в 8-ми из 9-ти дошкольных учреждений Джанкоя.

На 18.00 пятницы в больнице находились 144 малыша.

– Ребеночку, который был тяжелый, полегчало. Слава Богу! – сообщил по телефону первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей Гавриленко.

«Вопросы обеспечения лекарствами, растворами и кадрами находятся на контроле и не вызывают тревоги», добавил он.

В субботу детишки продолжали поступать в больницу. При этом малышей, состояние здоровья которых не вызывало опасения, начали выписывать из медучреждения. Перед выпиской медики собирались на мини-консилиумы. Каждого ребенка осматривали специалисты, родителям выдавали памятку с указаниями, как дошкольник должен принимать препараты и какую диету соблюдать, чтобы у него не развился дисбактериоз. Детей выписывали с открытыми больничными листами. Лекарства за счет государства. За малышами продолжат наблюдать медики.

– На 20.00 часов субботы в больнице 131 человек, 54 выписаны. Тяжелых нет, в реанимации нет, – рапортовал главврач республиканского «Центра здоровья» Виктор Бридко.

Предварительные результаты посевов первых 20-ти детей, поступивших в больницу, показали дизентерию, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Олег Стеблий.

Окончательные результаты обнародовали днем в воскресенье, 6 сентября.

– Одновременно во всех садиках употребляли несколько одинаковых продуктов. Но единственным продуктом, который не попал под термическую обработку, был кефир. В начале нашего расследования мы обратили на это внимание. Теперь мы точно знаем, что кефир был инфицирован возбудителем дизентерии того же самого вида, который был выделен от больных, – рассказала первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская.

Дизентерия Зонне, как правило, протекает тяжело, отметила Раиса Моисеенко, директор департамента материнства и детства, санаторного обеспечения Минздрава Украины.

– То, что на сегодня у нас нет тяжелых детей, это совсем не потому, что инфекция якобы слабенькая. Врачи джанкойской больницы и Симферополя сработали очень оперативно, своевременно была предоставлена помощь, это дало возможность, чтобы дети, которые поступали в состоянии средней тяжести, очень быстро переходили в нормальное, удовлетворительное состояние, – отметила она.

В целом, с 3-го по 6 сентября в больнице побывали почти 200 детей, началась массовая выписка.

– Количество людей, которые будут выписаны из стационара, будет значительно – в десятки раз – превышать возможные поступления. Да, мы еще прогнозируем единичные поступления, – не скрывал министр здравоохранения автономии Сергей Донич.

Генический молокозавод – небольшое предприятие, откуда поступал кефир, закрыли в ночь на 4 сентября. Cейчас проверяют состояние здоровья его работников.

– Берутся пробы. Исследования будут проводиться в центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава в Киеве, чтобы не было никакого взаимного недоверия между территориями, – сказал заместитель министра здравоохранения страны Владимир Юрченко.

Продукция из Геническа, кроме Джанкоя, поступала в другие регионы Крыма и Херсонской области. Шла маленькими партиями (буквально по 5-6, максимум, 10 пакетов на населенный пункт, уверяет Мухарская), вспышки дизентерии там нет.

– В Джанкое мы имеем дело с детьми. Для детей нужна небольшая доза возбудителя, чтобы возникло заболевание. Если говорить, что, возможно, взрослые употребляли эту продукцию, то заболевание могло протекать в стертой форме, оно могло просто не проявиться, – сказала первый заместитель главного санитарного врача Украины.

На заводах пищевой промышленности есть ветврачи, которые выдают сертификат на каждую партию продукции.

– И на этом маленьком заводе (в Геническе) был ветеринарный врач, который выдал такой сертификат, – отметила Мухарская.

– Так что, ветслужба дала маху во время проверки злосчастной партии кефира?

– Ну, это будет устанавливать следствие, есть уголовное дело, работает комиссия. Но то, что там был сертификат, – это я вам могу сказать, – подчеркнула она.

– Но проверка должна была выявить заразу?

– Естественно! Если бы этот продукт прошел бактериологическое исследование, то, конечно бы, это определилось, – отметила замглавы СЭС Украины.

Пока суд да дело, в Минздраве подумывают: необходим ли кефир в меню украинских детсадов.

– Мы будем обсуждать вопрос, нужен ли вообще кефир в перечне продуктов в детских садах, – отметил Юрченко.

Елена Власова

Фото Алексея Сувирова /УНИАН/