В Херсоне снизился уровень заболеваемости туберкулезом

Уровень заболеваемости туберкулезом в Херсоне за год уменьшился на 9,7%.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель областного центра Владимир САЛЬДО во время проведения расширенного выездного заседания коллегии Министерства здравоохранения по вопросам противодействия туберкулезу, что проходило в Херсоне 3-4 сентября.

В частности во время мероприятия в обсуждении вопросов заболеваемости туберкулезом приняли участие Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, представители ВОЗ, Верховной Рады Украины, правительства, местных органов государственной власти и местного самоуправления.

По информации В.Сальдо, на 01.09.2009 сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году заболеваемость туберкулезом по г. Херсону уменьшилась на 9,7 %. От болезни умерло 38 людей, что составляет 11,0 случая на 100 тыс населения, по области – 16,0.

Улучшение основных показателей стало возможным проведению ряда профилактических мероприятий. Так согласно с решением городского совета ежегодно создается целевой фонд для борьбы с туберкулезом, средства из которого используются на проведение противотуберкулезных мероприятий. На выполнение Городской программы противодействия туберкулезу на 2007/11 годы городским бюджетом на 2009 год предусмотрено: из общего фонда на туберкулинодиагностику - 110,6 тыс грн, на социальную поддержку больных - 116,6 тыс грн; из специального фонда - 158,2 тыс грн на диагностическое обследование.