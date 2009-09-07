В Киеве введут сухой закон

После 23.00 достать спиртное в городе станет почти невозможно Киевлянам, похоже, придется стать трезвенниками. У мэра Леонида Черновецкого на подписи лежит антиалкогольная программа на 2009—2013 годы, которая должна получить ход в ближайшее время. Продажу спиртного в Киеве намерены ограничивать.

Как рассказал нам соавтор программы, главный нарколог Киева Владимир Ярый, в магазинах крепкий алкоголь можно будет приобрести лишь до 22.00. В это же время должны будут прекратить отпускать вино и водку бары и рестораны, которые находятся на первых этажах жилых домов. В 23.00 перестанут продавать выпивку круглосуточные супермаркеты (на кассах будут отказываться принять у вас деньги за товар) и кафе, которые не расположены в жилых домах. Правда, по словам Ярого, все это не касается пива — алкоголем оно не считается. То есть либо придется пить водку дома, либо довольствоваться пивом в кафе.

А на Крещатике и прилегающих улицах намерены распространить запрет и на пиво! Оно будет легальным только в кафе, а вот в обычных магазинах и ларьках вам не продадут и его, причем круглые сутки. Достать пиво, водку и вино в районе главной улицы можно будет также до 23.00 лишь в супермаркете (такой там пока один) и в специализированных магазинах а-ля «Горілчані вироби», коих нынче практически не существует.

На пляжах, стадионах, в парках и в радиусе 100 метров от школ, детсадов, больниц и поликлиник не должен продаваться любой алкоголь. Не место ему и на рынках, автовокзалах, в интернет-клубах, на остановках транспорта. Действовать ограничения начнут, если постановление подпишет мэр.

Киевляне считают по-разному. «Кошмар! Мы что, мусульманская страна? Или СССР? Спиртное просто будут продавать из-под полы по спекулятивным ценам! Что, в пятницу вечером в кафе вина нельзя выпить?» — возмущена студентка Ирина Белозуб. А пенсионерка Наталья Вакуленко рада: «Давно пора!» «Если даже в кафешках будет только пиво, то наш ушлый народ станет приносить водку и подмешивать ее в бокалы. Получится отличный напиток — ерш...» — нашел выход киевлянин Василий Кроль.

Различные алкогольные запреты действуют во многих странах. Например, спиртное в США продают только людям, достигшим 21-летнего возраста, и только по предъявлению документа с фото. Но в некоторых штатах делают поблажки. Например, в Висконсине спиртное можно купить и людям младшего возраста, если те придут в магазин с родителями. Местные подростки нередко просят прохожих взрослых сыграть роль их «отцов». Если же молодых людей застанут за распитием алкоголя, им грозит штраф $250 и выслушивание лекций о вреде выпивки. А магазин, отпустивший алкоголь несовершеннолетнему, на первый раз получит штраф в $2,5 тыс., а затем его могут лишить лицензии. Действуют ограничения на продажу спиртного в Таллинне (Эстония). Там нельзя купить пиво или что покрепче в бутылке после 22.00. Жители города вынуждены брать пиво в барах пиво на розлив. В Ставропольском крае (Россия) местные власти запретили продавать алкоголь с 23.00 до 9.00.

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