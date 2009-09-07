Почти треть больниц Черкасской области не готовы к зиме.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, из-за отсутствия финансирования из местных бюджетов остаются нерешенными вопросы работы по гидрохимической очистке внутренних систем отопления, внутренней и внешней канализации Золотоношской центральной райбольницы, ремонта кровли Жашкивской и реконструкции кровли прачечной Лисянской ЦРЛ.

Исчерпали свой технический ресурс и нуждаются в замене котлы отопления в Черкасской и Камянской центральных районных больницах, областном доме ребенка „Малятко”, нуждается в ремонте отопительная система амбулатории общей практики семейной медицины села Таганча Каневского района. Но из-за отсутствия средств эти работы не проводились. Изготовлена проектно-сметная документация на строительство мини-котельной детского отделения Золотоношской ЦРЛ, но средства в сумме 562 тыс. грн. не выделены.

В целом на конец августа 573 (72 %) лечебно-профилактических заведений Черкасской области готовы к работе. Из 143 больничных котельных готовые к работе 93.