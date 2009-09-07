Образ Гитлера использовали в рекламе против СПИДа

Немецкое рекламное агентство использовало образ Адольфа Гитлера в рекламе против распространения СПИДа.

Как сообщают европейские СМИ, 30-секундный рекламный ролик, который можно найти в Интернете, демонстрирует, как женщина и мужчина занимаются сексом. В конце ролика в кадре становятся заметными очертания А.Гитлера, после чего на экране появляется слоган: “СПИД – массовый убийца. Защищайте себя”.

Рекламное агентство Das Comitee, которое создало ролик, заявило, что хотело таким образом шокировать людей накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.