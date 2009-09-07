В Шостке открылся современный рентгенкабинет

В День города и 270-летия со дня его основания в Шостке Сумской области в Центральной районной больнице в торжественной обстановке открылся современный рентгенкабинет, в котором установлено новейшее оборудование стоимостью 1 миллион 200 тысяч гривен, аналогов которому в регионе нет.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия городской председатель Шостки Николай НОГА сказал: "Я считаю, что это будет новый шаг в развитии медицины города".

Рентгенологическое оборудование, установленное в ЦРБ, имеет два компьютера и позволяет делать высококачественные снимки как с использованием рентгенпленки, так и без нее. На центральный компьютер, установленный в отдельном кабинете, передается изображение, где его анализирует

врач-рентгенолог. Кроме того, главный компьютер подключен к Интернету, поэтому здесь есть возможность консультироваться с коллегами из отечественных и зарубежных клиник. По словам специалистов, аппарат очень удобен в управлении, а уровень облучения по сравнению со старой техникой здесь намного меньше.