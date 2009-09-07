На Киевщине выявили 75 тонн просроченной говядины

Сотрудники Киевской региональной таможни совместно с представителями Службы безопасности Украины во время таможенного осмотра груза (мясо крупного рогатого скота – говяжий тримминг), который поступил из Южной Америки в адрес частного предприятия в Киеве, выявили 75 тонн просроченной говядины.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы, переданном УНИАН.

При таможенном осмотре товара было установлено изменение сведений о сроке пригодности мяса. В частности, на этикетки производителя с указанием конечного срока годности были наклеены другие этикетки, в которых срок годности продлевался еще на год.

На данное время составлено 3 протокола о нарушении таможенных правил. Просроченное мясо изъято.

Материалы дела изучаются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст.201 Криминального Кодекса Украины.