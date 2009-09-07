SOS! Лишь 5 тысяч грн срочно нужны девочке, больной раком

Допоможіть врятувати 5-річну дівчинку, хвору на рак! У маленької Юлі Сінежук – саркома Юінга. Зараз дівчинка в край важкому стані перебуває в палаті інтенсивної терапії дитячого відділення Інституту раку. Годують дівчинку через зонд. Юлі необхідні постійні переливання крові і надзвичайно дорогі лікарські препарати. Тільки за останній тиждень батьки витратили 10 000 грн.

Допоможіть зібрати 5 000 гривень для того, аби Юля могли продовжити лікування!! Ситуація просто критична!

Допоможіть мамі врятувати єдину доньку!

Гроші можна передати мамі, Лілії Сінежук в Інституті раку

тел. 8 098 810 66 55

волонтеру Анні Захаріній тел. 8 067 548 40 40

або перерахувати на картку:

Реквізити:

Отримувач: ПриватБанк

р/р: 26256790003131

МФО:305299

ОКПО 14360570

Юрій Михайлович Сінежук

Для поповнення карти 6762 4620 3525 2904,

благодійна допомога на лікування доньки.